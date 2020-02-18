Hindistan'daki kuş popülasyonunda belirgin düşüş kaydedildi - Son Dakika
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Hindistan'daki kuş popülasyonunda belirgin düşüş kaydedildi

7 saat önce

Hindistan'daki kuş popülasyonunun son yıllarda belirgin şekilde azaldığı bildirildi.

Hindistan'daki kuş popülasyonunda belirgin düşüş kaydedildi, System.String[]

Hindistan'daki kuş popülasyonunun son yıllarda belirgin şekilde azaldığı bildirildi.

BBC'nin "Hindistan Kuşlarının Durumu" raporuna dayandırdığı haberinde, ülkede sayıları en fazla azalan kuş türlerinin kartal, akbaba, bülbül ve göçmen sahil kuşları olduğu belirtildi.

Hindistan'da 867 kuş türünün durum değerlendirmesi için 15 binden fazla kuş bilimcisinin 10 milyondan fazla gözlemine dayanan rapor, ülkenin ulusal kuşu olarak bilinen tavus kuşu popülasyonunun da önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

Son 25 yıl ve son 5 yılda kuş popülasyonundaki düşüşün değerlendirildiği raporda, son 25 yılda 261 türün sayısının yüzde 52, son 5 yılda da 146 türün sayısının yaklaşık yüzde 80 azaldığına işaret edildi.

Rapor ayrıca Hindistan'da serçe popülasyonunun kırsal kesimde hemen hemen aynı kaldığını, büyük şehirlerde ise azaldığını, Hindistan alt kıtası ve uzun mesafe göçmen kuşlarının sayılarında "sert düşüş" yaşandığını gösterdi.

Hindistan'da 1990'lardan bu yana birçok akbaba türünün, toy kuşunun ve diğer çayır kuşlarının sayılarının keskin biçimde düştüğü, yeşil avadavat gibi kuş ticaretinde popüler bazı türlerin sayılarının "tehlikeli biçimde azaldığı" belirtildi.

138 yıl aradan sonra 1986 yılında yeniden keşfedilen ve "gizemli" üreme alışkanlıklarına sahip olan Jerdon's Courser isimli bir su kuşuna ise 2008'den bu yana rastlanmadığı kaydedildi.

Ülkede kuş türlerinin sayısındaki bu düşüşün iki temel sebebi, avlanma ve doğal ortam kaybı şeklinde sıralanırken, elektrik tellerine çarpmanın da kuşlar için "başlıca güncel tehdit" olduğuna dikkat çekildi.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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