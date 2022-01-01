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Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.01.2022 19:22
Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Timesof India'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Anil Vij, Bhiwani ilçesindeki maden arama alanında heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Vij, heyelanda yaşamını yitiren 4 kişinin cesetlerinin toprak altından çıkarıldığını, olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Felaket bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vij, 3 madencinin ise kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, en az 12 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği ve ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.

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Süleyman Soylu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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