Hindistan'daki muson yağmurlarında en az 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti

Son 25 yılın en şiddetli muson yağışları ile karşı karşıya kalan Hindistan'da yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü. 15 binin üzerinde hayvan telef olurken, 800 binin üzerinde ev ise hasar gördü.



Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Nityanand Rai, parlamentoda, muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok sayıda eyalet ve birlik toprağının yağmurların yol açtığı taşkınlardan etkilendiğini belirten Rai, muson döneminde 2 bin 391 kişi yaşamını yitirdiğini, 100 bin kişi ve 620 hayvanın ise ekiplerce kurtarıldığını söyledi.