Hindistan'daki Parlamento Seçimleri

YENİ Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı.

YENİ Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı.



Ülkede federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ilk turunda halk sandık başına gitti.



İlk turda seçime gidilen 18 eyalet ve 2 Birlik Toprağı'nda seçmenler, 91 sandalye için oy kullanıyor.



19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun parlamento seçimlerinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak.



Seçimlerde partiler federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Halk Meclisinin 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi Birlik Toprakları adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.



Hindistan Seçim Komisyonu, 29 eyalette yapılacak seçimlerin 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirileceğini bildirmişti.



İlk aşaması bugün başlayan genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak.



Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.



Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş, 545 sandalyeli Halk Meclisinde 80 sandalyeyle temsil ediliyor. Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor. BJP, 2014 yılındaki parlamento seçimlerinde eyaletteki 80 sandalyeden 71'ini kazanmıştı.



İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP ve muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi (INC), seçimlerde iktidarın en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.





Ülkede 2014'te düzenlenen son parlamento seçimlerinin galibi 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran BJP olmuştu. Parti lideri Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. INC ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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