Hindistan'daki protestolar polis yasağına rağmen sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler, polis yasağına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde sürüyor.

Hint basınındaki haberlere göre, polisin yasağına rağmen Uttar Pradeş, Batı Bengal, Karnataka, Maharaştra, Bihar, Telangana ve Kerala gibi eyaletlerde yasadaki değişiklik protesto edildi.

Başkent Yeni Delhi'de aralarında sosyal aktivistler, akademisyenler ve siyasetçilerin bulunduğu 1200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkentte 20 metro istasyonuna giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Indigo hava yolu şirketi, yaşanan olaylar sebebiyle Yeni Delhi'den yapılması planlanan 19 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Başkentin bazı bölgelerinde internete erişim askıya alındı. Aralarında Vodafone ve Airtel'in bulunduğu mobil telefon operatörlerinin internet ve mesaj gönderim servislerinin kısıtlandığı belirtildi.

Polis, protesto gösterilerine katılımı azaltmak amacıyla şehrin girişlerine barikat kurarken, yollarda sıkı denetim uyguladı. Bu sebeple Gurugram Delhi kara yolunda 7 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Yeni Delhi'de parlamento yakınındaki Jantar Mantar meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi yasa değişikliğini protesto etti.

Laknov'da 1 kişi hayatını kaybetti

Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Laknov'da protestocular, polisin toplanma yasağı uyarısına rağmen gösteri düzenledi.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocular polise taş fırlattı. Çıkan olaylarda 1 gösterici hayatını kaybetti.

Göstericilerin, bir polis noktası ve aracı ile 2 otobüsü ateşe verdikleri ileri sürülürken, emniyet güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ve lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

Eyaletin bazı bölgelerinde internet servisine erişim askıya alındı. Laknov Üniversitesinde sınavlar iptal edildi.

Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'un yanı sıra diğer şehirlerde de yasa karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde, bir polis memurunun elindeki otomatik silahla göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtığı görüldü. Çok sayıda kullanıcı, memurun bu şekilde ateş açmasına tepki gösterdi.

Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu 50'nin üzerinde protestocu gözaltına alındı.

Bombay'da binlerce kişi sokakta

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de (Bombay) binlerce kişi gösteri düzenliyor.

Vatandaşlık yasasındaki değişikliği protesto etmek için August Kranti Meydanı'nda toplanan göstericiler arasında Bollywood aktörü ve yönetmen Farhan Aktar da bulunuyor.

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinin çeşitli bölgelerinde de protesto gösterisi düzenlendi.

Basındaki haberlerde, bu akşam, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah başkanlığında, ülke genelinde yasa karşıtı düzenlenen protesto gösterilerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

Hindistan'da geçen hafta başında kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan vatandaşlık yasasındaki değişiklik karşıtı protestolar ülkenin diğer bölgelerine de sıçramıştı.

Pazar akşamı başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia ile Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin yasa değişikliğine karşı düzenlediği protestolara polisin sert müdahalesi tepki çekmişti. Polis şiddetine ve yasa değişikliğine karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.