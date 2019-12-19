Hindistan'daki protestolara polis yasağı - Son Dakika

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenmek istenen gösterilere ülkenin çeşitli bölgelerinde yasak getirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin Eski Delhi (Old Delhi) bölgesinde bulunan tarihi Kızıl Kale etrafında düzenlenmesi planlanan protestolar polis tarafından engellendi.

Kale etrafında toplanan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis, kişi sayısı 4 ve üzerinde olan gruplara müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Hindistan Komünist Partisi lideri Sitaram Yechury'de bulunuyor.

Başkentin bazı bölgelerinde internete erişim askıya alındı. Aralarında Vodafone ve Airtel'in bulunduğu mobil telefon operatörlerinin internet ve mesaj gönderim servislerinin kısıtlandığı belirtildi.

Polis, protesto gösterilerine katılımı azaltmak amacıyla şehrin girişlerine barikat kurarken, yollarda sıkı denetim uyguladı.

Polisin, Gurugram bölgesi ile başkent arasındaki kara yolunda denetimlerini artırması, kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açtı.

Eylemlerin yoğun olduğu Jamia Millia Islamia (JMI) ve Jawaharlal Nehru Üniversiteleri (JNU) ile şehrin merkezindeki metro istasyonu duraklarından 14'üne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Bangalor'da 30 gözaltı

Uttar Pradeş eyaleti genelinde 4 ve daha fazla sayıda kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Yasağa rağmen eyaletin çeşitli bölgelerinde protestolar sürüyor.

Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da yasa değişikliğini protesto etmek isteyen 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ülkenin ünlü tarihçisi Ramachandra Guha'da yer alıyor.

Bangolor'da düzenlenmek istenen iki protesto eylemine izin verilmezken, bazı göstericiler polise taş attı.

Batı Bengal eyaletinde pazartesi gününden bu yana muhalif Başbakan Mamata Banerji öncülüğünde düzenlenen protestolar bugün de devam edecek.

Hindistan'da geçen hafta başında kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan vatandaşlık yasasındaki değişiklik karşıtı protestolar ülkenin diğer bölgelerine de sıçramıştı.

Pazar akşamı başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia ile Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin yasa değişikliğine karşı düzenlediği protestolara polisin sert müdahalesi tepki çekmişti. Polis şiddetine ve yasa değişikliğine karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.