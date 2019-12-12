Hindistan'daki protestolarda 2 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'daki protestolarda 2 kişi öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Assam eyaletinde komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıya karşı devam eden protestolar sırasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'daki protestolarda 2 kişi öldü, System.String[]

Hindistan'ın Assam eyaletinde komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıya karşı devam eden protestolar sırasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, Guvahati kentinde düzenlenen gösteriler sırasında polisin ateş açması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

NDTV kanalının haberinde ise protestolarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Assam eyaleti genelinde on binlerce kişi tasarıyı protesto etmek için yolları kapatmış, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

Guvahati'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Tasarı, mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngörüyor

Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.

Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla, üst meclis Eyaletler Meclisinde (Rajya Sabha) 99'a karşı 125 oyla kabul edilmişti.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, kanunlaştığı takdirde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanınacak.

Tasarı, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülüyor.

Hindistan, Assam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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