Hindistan'daki protestolarda ölen gençlerin aileleri polisi sorumlu tuttu - Son Dakika

UTTAR Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı yapılan gösterilerde öldürülen gençlerin aileleri, Hint polisini sorumlu tuttu.

Uttar Pradeş eyaletinin, nüfusunun yüzde 70'ini Müslümanların oluşturduğu Nehtaur kentinde, 20 Aralık günü cuma namazı çıkışında öldürülen 21 yaşındaki Enes ile 20 yaşındaki Muhammed Süleyman'ın aileleri, namaz çıkışı düzenlenen yasa karşıtı protestolara müdahale eden polislerin, evlatlarının ölümünde suçlu olduğunu belirtti.

Süleyman'ın annesi Ekber Hatun, her iki gencin de insanların Vatandaşlık Yasası'nı protesto etmek için toplandığı sırada öldürüldüğünü söyledi.

Oğlunun memuriyet sınavına girmek için gece gündüz hazırlandığını dile getiren Hatun, "Onlar (polisler) benim harika, çalışkan oğlumu öldürdü." dedi.

Hatun, oğlunun hiçbir şekilde protestolarla alakası olmadığına, cuma namazı için burada bulunduğuna, camiden çıkar çıkmaz vurulduğuna işaret etti.

Süleyman'ın kardeşi Şuayip de Süleyman'ın ölümüyle ilgili 6 polis hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

Emniyet yetkilisi Vishwajit Srivastava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 polisle ilgili şikayetin kabul edildiğini ve dava açıldığını belirtti.

Bebeğine süt almaya gitmişti

Süleyman ile aynı gün öldürülen Enes'in ailesi de oğullarının 7 aylık bebeğine süt almak için evden çıktığını söyledi.

Enes'in babası Erşad Hüseyin, gençlerin cenazesinin kentteki mezarlığa defnedilmesine müsaade edilmediğini ve oğlunu 20 kilometre uzaklıktaki bir mezarlığa defnetmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hüseyin, oğlu Enes'in bebeği için aldığı sütle eve döndüğü sırada kendisini durduran polisler tarafından vurularak öldürüldüğünü anlattı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.



Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.



Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.



Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.