- Hindistan'daki Sel ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 132'ye Yükseldi
24 dakika önce
- Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132'ye yükseldiYENİ DELHİ - Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.
- Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132'ye yükseldi Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:52 Kaynak: İHA
YENİ DELHİ - Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.
Hindistan'ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı. Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor.
El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı