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Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132'ye yükseldi

42 dakika önce

Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.

Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132'ye yükseldi, System.String[]
Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.

Hindistan'ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı. Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. - YENİ DELHİ
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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