Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132'ye yükseldi
42 dakika önce
Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.
Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
Hindistan'ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı. Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. - YENİ DELHİ
Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular