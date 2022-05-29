Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi

29.05.2022 20:15

- Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi Hindistan'ın Assam eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

- Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Yetkililer, eyalette devam eden sellerden yarım milyonun üzerinde kişinin etkilendiğini, son 24 saatte 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), selde herhangi bir azalma olmadığını ve selin 12 bölgeyi vurduğunu açıkladı. Yetkililer, 956 köyün sular altında bulunduğunu belirtirken, selden etkilenen bölgelerde en az 40 bin hektar ekili alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Assam eyaletinde muson mevsiminde sel olayları her yıl yaşanıyor.

Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi
Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi
Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi
Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi

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Kaynak: İHA

Assam, India, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi - Son Dakika
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