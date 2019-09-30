Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktı
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Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktı

30 dakika önce

Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktıHindistan, (DHA)- Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde ölü sayısı 120'ye çıktı.

Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde ölü sayısı 120'ye çıktı.

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde, 5 günde 120 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan selde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, birçok yapıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, selin etkilendiği bölgelerde eğitime ara verilirken, toplu taşıma araçları da seferlerini iptal etti.

Eğitime de ara verilirken, sağanak yağışların devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktı

Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
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