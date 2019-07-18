Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı

44 dakika önce

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 10 milyondan fazla kişi etkilenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya çıktı.

Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı, System.String[]
Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 10 milyondan fazla kişi etkilenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya çıktı.
Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle eyaletlerden Bihar'da 78, Assam'da 39, Meghalaya'da 8, Uttar Pradeş'te 6, Mizoram'da ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yetkililer, Bihar'da 5,5 milyon, Assam'da ise 5,4 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, sel bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Assam genelinde 4 bin evin hasar gördüğü, Meghalaya'da 155 bin kişinin selden etkilendiği aktarıldı.
Toplamda selden 10 milyonun üzerinde insanın etkilendiği belirtildi.
Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Bihar'ın 9 bölgesinde 21-23 Temmuz'da yağış beklendiğini açıklarken, Kerala eyaletinin 3 bölgesinde kırmızı alarm uyarısında bulundu.
Assam ve Bihar eyaletlerinde silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirilmişti.
Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğramış, Mizoram'da da taşan nehirler nedeniyle 32 köy sular altında kalmış ve en az bin aile tahliye edilmişti.
Assam'daki Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, aralarında bir fil ve dört gergedanın olduğu 30 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.
Hindistan, Bihar, Assam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selden kaçıp eve giren kaplan, paniğe yol açtı İçişleri Bakanlığından Düzce açıklaması: 51 kişi kurtarıldı Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Düzce'de sel felaketi: 4'ü çocuk 7 kişi kayıp

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]