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Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika

Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi

12.08.2021 14:00

- Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde toprak kayması sırasında kopan kaya parçalarının otoyoldaki araçların üzerine düşmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

- Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde toprak kayması sırasında kopan kaya parçalarının otoyoldaki araçların üzerine düşmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kinnaur bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan faciada bilanço artıyor. Heyelan sırasında kopan kaya parçalarının yoldan geçen 1'i otobüs olmak üzere 4 aracın üzerine düşmesinin ardından devam eden kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması ile ölü sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi. Toprak altında kalan en az 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle olay yerine yaklaşmakta zorlanıldığı ifade edildi.

Kazazedelerin yakınları endişeli

Kazazedelerin aileleri ve yakınlarının, kayıp olan yolcularla ilgili endişeli bekleyişleri sürüyor. 22 yaşındaki Hansraj, otobüsün yolcularından biri olan büyükannesiyle iletişim kurmaya çalıştığını belirterek, "Onunla en son otobüse binmeden önce konuştum. Kazayı duyduğumuzda onu defalarca aramayı denedik ama telefonu kapalı. Saatlerdir bekliyorum. Nasıl hissettiğimi gerçekten tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgedeki sınır güvenliğinden sorumlu Hint-Tibet Sınır Polisi Sözcüsü Vivek Pandey, kurtarma operasyonlarına yardım amacıyla yaklaşık 200 askerin bölgeye sevk edildiğini ifade etmişti.

Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi
Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi
Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi

Toprak Kayması, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika


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