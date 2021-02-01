Hindistan'daki tren istasyonunda hayat kurtaran refleks kamerada

Hindistan'daki tren istasyonunda hareket halindeki trene binmeye çalışan bir yolcu dengesini kaybedince istasyonun platformuna düştü. Ölmekten son anda kurtulan kişinin imdadına istasyon görevlileri yetişti.

Olay, Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Lakhisarai kasabasında bulunan Kiul Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Hareket halindeki bir trene binmeye çalışan bir yolcu dengesini kaybedince istasyonun platformu ile tren arasına düştü. Hayat kurtaran refleks ise olayın görgü tanığı olan bilet görevlisi Anand Mohan'dan geldi. Mohan, trende sıkışan adamı platformun altındaki boşluğa itmeyi başararak, yolcunun hayatta kalmasını sağladı.

"GERİ TIRMANMAYA ÇALIŞSAYDI TREN BAŞINA VURABİLİRDİ"

Yerel medyaya konuşan Mohan, "Yukarı tırmanmaya çalışsaydı, tren kafasına çarpabilirdi. Ayrıca düşebilir ve raylara doğru yuvarlanabilirdi. Bu yüzden onu kımıldatmadan tuttum ve sakin kalması için onunla konuşmaya devam ettim" dedi.