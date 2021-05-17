Hindistan'daki "Tuktae" kasırgasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Hint medyasındaki haberlerde, Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran bir "kertenkele" anlamına gelen "Tuktae" adını verdiği kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgelerinde etkili olduğu belirtildi.

Bu sabah "aşırı şiddetli siklon kasırgaya" dönüşen Tuktae, Mumbai kentinin 160 kilometre güneybatısında etkisini gösteriyor.

Kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar sonucu Karnataka, Kerala, Goa ve Maharaştra eyaletlerinde toplamda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan, birçok köyde ağır hasara yol açan kasırgayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evlerin çatısının uçtuğu, sel suları nedeniyle trafikte aksamalar olduğu görüldü.

Kasırga nedeniyle Mumbai Havalimanı'na gelen uçakların bazıları başka kentlere yönlendirildi, daha sonra da havalimanı bir süreliğine kapatıldı.

Kovid-19 hastaları için önlemler

Kasırganın vurması beklenen bölgelerde alınan önlemler, eyalet hükümetlerine bağlı yetkililer tarafından yerinde incelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da hastanelerde de olası elektrik kesintilerinde, tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulan hastaların zarar görmemesi için tedbirler alındı.

Kasırga bu gece Gucarat'a ulaşabilir

Hindistan Meteoroloji Dairesi yetkilileri, kasırganın, bu gece Porbandar ve Mahuva bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden saatte 200 kilometre hızla Gucarat eyaletine ulaşmasını ve yarın sabah saatlerinde eyaleti terk etmesini beklediklerini açıkladı.

Gucarat eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada da kıyı kesimde yaşayan yaklaşık 1500 kişinin dün gece saatlerine kadar yüksek yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye çalışmalarının bugün de sürdüğü ifade edildi.

Bu arada, Maharaştra eyaletinde de 12 bin 400 kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edilerek güvenli yerlere ulaştırıldı.

Ülkenin batısındaki eyaletlerde kasırga nedeniyle bazı tren seferlerine ara verilirken ve köprülerden geçişler kapatılarak sürücülerden farklı güzergahlar kullanmaları istendi.

Gucarat Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada da eyaletin 21 bölgesinde hafif yağmur yağdığı kaydedildi.