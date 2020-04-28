Hindistan'daki Türk vatandaşları getirildi - Son Dakika

Uçağa giren ekiplerce pasaport kontrolü yapılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden de geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

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