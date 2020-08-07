Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika

Hindistan'da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Olayda ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Hindistan'da Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı yerel saatle 19: 00'da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrılmıştı. Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıları hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın meydana geldiği sırada aşırı yağış olduğu aktarıldı. - YENİ DELHİ