Hindistan'daki vatandaşlık yasası protestolarında ölü sayısı 40'ı geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'daki vatandaşlık yasası protestolarında ölü sayısı 40'ı geçti - Son Dakika Dünya

Hindistan'daki vatandaşlık yasası protestolarında ölü sayısı 40'ı geçti

15 dakika önce

Hindistan hükümetinin yürürlüğe koyduğu tartışmalı vatandaşlık yasasından sonra başlayan ve geçtiğimiz pazar günü şiddeti artan protestolarda ölü sayısı 40'ı geçti.

Hindistan'daki vatandaşlık yasası protestolarında ölü sayısı 40'ı geçti, System.String[]

Hindistan hükümetinin yürürlüğe koyduğu tartışmalı vatandaşlık yasasından sonra başlayan ve geçtiğimiz pazar günü şiddeti artan protestolarda ölü sayısı 40'ı geçti.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti tarafından yürürlüğe koyulan ve özellikle Müslüman göçmenleri dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasası sonrası çıkan protestolarda şiddet yükseldi. Müslümanlar, polis ve yeni yasayı destekleyen Hint vatandaşları arasında yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısının 40'ı geçtiği bildirildi. Sosyal medyadan yayınlanan sivil toplum örgütlerinin yayınladığı görüntülerde tırmanan gerginlik sonucu, caddelerde radikal milliyetçi Hinduların araçları ateşe verdiği, Müslümanların yaşadığına inanılan ev ve dükkanlara saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Başbakan Modi hükümeti tarafından hazırlanan yasa, Müslümanlar hariç etnik kökenli tüm göçmenlere vatandaşlık hakkı tanıyor.


Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
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