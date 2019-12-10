Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun "vatandaşlık yasası" açıklamasına tepki
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Hindistan'dan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun "vatandaşlık yasası" açıklamasına tepki

6 saat önce

Hindistan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun (USCIRF), tartışmalı Vatandaşlık Değişikliği Yasası'nın federal parlamentonun her iki kanadından da geçmesi durumunda, aralarında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın da bulunduğu bir grup politikacıya yaptırım öngören açıklamasına...

Hindistan'dan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun

Hindistan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun (USCIRF), tartışmalı Vatandaşlık Değişikliği Yasası'nın federal parlamentonun her iki kanadından da geçmesi durumunda, aralarında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın da bulunduğu bir grup politikacıya yaptırım öngören açıklamasına tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, USCIRF'nin çok az bilgisinin bulunduğu bir konuda, ön yargı ve peşin hükümlerle hareket etmesinin "üzücü" olduğu belirtildi.

Açıklamada, komisyonun Hindistan'ı yargılama salahiyetinin bulunmadığının altı çizilerek "USCIRF tarafından Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısına ilişkin yapılan açıklama ne doğru ne de haklı gösterilebilir." ifadelerine yer verildi.

USCIRF'nin açıklaması

USCIRF tarafından yapılan açıklamada, Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısındaki "din kriteri" göz önüne alınarak derin bir şekilde rahatsızlık duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, tasarının federal parlamentonun üst meclisi Rajya Sabha'dan da (Eyaletler Meclisi) geçmesi durumunda, "ABD hükümeti, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ve diğer liderlere yaptırım uygulamayı göz önünde bulundurmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Tasarının Hint anayasasına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, komisyonun, Hindistan hükümetinin Hint vatandaşlığı için milyonlarca Müslüman'ın vatandaşlıktan çıkarılacağı dini bir test oluşturmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Vatandaşlık Değişikliği Yasası

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına ilişkin tasarı, federal meclisin alt kanadı Lok Sabha'dan (Halk Meclisi) 80'e karşı 311 oyla geçmişti.

Ülkede, gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesini sağlayacak Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısı, mecliste 12 saat süren görüşmenin ardından kabul edilmişti. Tasarı, üst meclis Rajya Sabha'da da oylanacak.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Vatandaşlık Değişikliği Yasası kanunlaştığı takdirde, 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanıyacak.

Tasarı, ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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