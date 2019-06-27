Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı: Milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız
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Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı: Milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız

5 dakika önce

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, "(S-400) Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" dedi.

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı: Milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız, System.String[]
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, "(S-400) Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08 
Ekonomi
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