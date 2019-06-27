Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı: Milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, "(S-400) Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, "(S-400) Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" dedi.

Haber Yayın Tarihi :

Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır

ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki!

Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA'sında

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti