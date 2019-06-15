Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan, ABD'ye 'vergi' hamlesi
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Hindistan'dan, ABD'ye 'vergi' hamlesi

1 saat önce

Hindistan hükümeti, ABD menşeli 28 ürüne vergi uygulama kararı aldı.

Hindistan'dan, ABD'ye 'vergi' hamlesi, System.String[]
Hindistan hükümeti, ABD menşeli 28 ürüne vergi uygulama kararı aldı. Hükümetten yapılan açıklamaya göre yeni vergiler yarından itibaren yürürlüğe girecek. Hindistan; elma, badem, nohut, mercimek, fındık ve diğer bazı tarımsal ürüne ilişkin ithalat vergisini yükseltme kararı aldığı bildirildi. Hindistan'ın aldığı ek vergi kararı ile 240 milyon dolar'lık ek gümrük vergisi elde edeceği bildirildi. Hint yönetimi yarın yürürlüğe sokacağı, söz konusu ek gümrük vergilerini daha önce defalarca ertelemişti. Mart 2018'de Washington, Hindistan'a çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 vergi uygulamıştı. Dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi olan Hindistan bu önleme tepki vermişti.
(Serkan Bayar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güncel
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