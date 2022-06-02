Hindistan'dan Afganistan'a gıda ve ilaç yardımı - Son Dakika
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Hindistan'dan Afganistan'a gıda ve ilaç yardımı

02.06.2022 11:33
Hindistan'dan Afganistan'a gıda ve ilaç yardımı

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin yetkilileri ve insani yardım faaliyetleri yürüten uluslararası kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak üzere Kabil'i ziyaret ettiği bildirildi.

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin yetkilileri ve insani yardım faaliyetleri yürüten uluslararası kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak üzere Kabil'i ziyaret ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan'ın Afganistan'daki gıda krizine destek olmak için 20 bin ton buğday, 13 ton ilaç, 500 bin doz Kovid-19 aşısı ve kışlık giysi gönderdiği aktarıldı.

Açıklamada, yardımların Kabil'deki Hindistan Gandi Çocuk Hastanesinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler çatısı altındaki kurumlara teslim edildiği belirtilerek daha fazla tıbbi yardım ve tahıl ürününün ise yolda olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, India, Güncel, Son Dakika

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