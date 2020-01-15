Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor - Son Dakika Dünya

Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor

6 saat önce

Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.

Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor, System.String[]

Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.


Reuters'ın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili "Hükümetimiz Türkiye ve Malezya'nın yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Hindistan, Reuters, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
02:19 Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması - Son Dakika Haber
02:18 Fatsa'da trafik kazası : 1 ölü - Son Dakika Haber
02:05 Kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:53 Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
01:42 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 02:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]