Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor

Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.



Reuters'ın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili "Hükümetimiz Türkiye ve Malezya'nın yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız." dedi.