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Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor
6 saat önce
Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.
Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.
Reuters'ın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili "Hükümetimiz Türkiye ve Malezya'nın yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:11
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