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Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki - Son Dakika

Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki

21.09.2021 17:41
Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki, System.String[]

YENİ Hindistan, İngiltere'nin Hint yetkililer tarafından verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanımama kararını "ayrımcı politika" olarak nitelendirdi.

YENİ Hindistan, İngiltere'nin Hint yetkililer tarafından verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanımama kararını "ayrımcı politika" olarak nitelendirdi.

Hindistan, İngiltere'nin, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarını tanımama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sekreter Harsh Vardhan Shringla, geçen hafta açıklanan ve ekimde yürürlüğe girecek söz konusu kuralın çözüme kavuşturulmaması durumunda, "karşılıklı önlemler almak" zorunda kalabileceklerini belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da yaptığı açıklamada, konuyu İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında görüştüğünü söyledi.

İngiltere'nin uygulayacağı yeni kurallara göre, Hindistan üretimi AstraZeneca aşısıyla tamamen aşılanmış ziyaretçilere 10 günlük karantina uygulanacak ve bu kişilerin Kovid-19 testi yaptırmaları gerekecek.

Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği AstraZeneca aşıları İngiltere tarafından tanınmıyor. Enstitü, aşı için Avrupa Birliğine resmi onay başvurusunda bulunmamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, England, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki - Son Dakika
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