Hindistan'dan çiftçi protestolarına destek veren ünlülere "sorumsuzca" tepkisi - Son Dakika

Hindistan'dan çiftçi protestolarına destek veren ünlülere "sorumsuzca" tepkisi

04.02.2021 19:07
Hindistan'dan çiftçi protestolarına destek veren ünlülere

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede gerçekleştirilen çiftçi eylemlerine destek veren dünyaca ünlü isimleri eleştirerek, sansasyonel sosyal medya etiketleri ve yorumlarının cazibesinin özellikle de ünlüler tarafından kullanılmasının sorumsuzca olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede gerçekleştirilen çiftçi eylemlerine destek veren dünyaca ünlü isimleri eleştirerek, sansasyonel sosyal medya etiketleri ve yorumlarının cazibesinin özellikle de ünlüler tarafından kullanılmasının sorumsuzca olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere aralarında Barbadoslu şarkıcı Rihanna, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlerin yer aldığı dünyaca ünlü kişilerin sosyal medya üzerinden destek vermesi nedeniyle açıklama yaptı.

Yeni yasaların çiftçilerin pazara ulaşım imkanlarını artırmanın yanı sıra çiftçilere ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından yeni imkanlar sunduğu belirtilen açıklamada, "Küçük bir çiftçi grubunun buna itirazı vardı. Bu görüşlerine saygı duyan Hindistan hükümeti o grupların temsilcileriyle 11 tur görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Bu grupların kendi isteklerini yerine getirmek için Hindistan Milli Günü'nde dahi şiddet eylemlerine başvurduğuna işaret edilen açıklamada, bazı grupların uluslararası destek arayışına girdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, birçok yerde Mahatma Gandi heykellerinin tahrip edildiği, bazı güvenlik güçlerinin ise yapılan saldırılarda ağır yaralandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bu protestolara destek veren dünyaca ünlü isimlere yönelik ise "Bu tür konularda yorum yapmak için acele etmeden önce gerçeklerin tespit edilmesini ve konuların doğru anlaşılmasını isteriz. Sansasyonel sosyal medya etiketleri ve yorumlarının cazibesinin özellikle de ünlüler tarafından kullanılması sorumsuzca ve doğru değil." ifadesine yer verildi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Müzakereler sonuçsuz kalmıştı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Çiftçi, India, Tarım, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'dan çiftçi protestolarına destek veren ünlülere 'sorumsuzca' tepkisi - Son Dakika


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