Hindistan'dan dev tatbikat - Son Dakika

Hindistan'dan dev tatbikat

23.10.2020 11:30
Hindistan'dan dev tatbikat, System.String[]

Çin-Hindistan gerilimi Asya ülkelerini tedirgin etmeye başladı.

Çin- Hindistan gerilimi Asya ülkelerini tedirgin etmeye başladı. Hindistan, savaş gemisi Prabal'ın, KH-35 Uran gemisavar füzesini fırlatmasının görüntülerini yayınlayarak, Çin'e gözdağı verdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı gerilimin ardından füze denemelerini sürdürüyor.  Hindistan Deniz Kuvvetleri, tatbikat sırasında savaş gemisi Prabal'ın, KH-35 Uran gemisavar füzesini fırlatmasının görüntülerini yayınladı.Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), yüksek hızlı sarf edilebilir hava hedefi Abhyas ve süpersonik seyir füzesi BrahMos füzlerini Hint Okyanus'unda test etti. Önceden belirlenen hedeflerin 150 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi. Hindistan'ın gerçekleştirdiği tatbikatın son dönemlerde Çin ile yaşanan gerilime bir mesaj olduğu ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tatbikat, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hindistan'dan dev tatbikat - Son Dakika

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