Hindistan'dan dev tatbikat - Son Dakika

Çin- Hindistan gerilimi Asya ülkelerini tedirgin etmeye başladı. Hindistan, savaş gemisi Prabal'ın, KH-35 Uran gemisavar füzesini fırlatmasının görüntülerini yayınlayarak, Çin'e gözdağı verdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı gerilimin ardından füze denemelerini sürdürüyor. Hindistan Deniz Kuvvetleri, tatbikat sırasında savaş gemisi Prabal'ın, KH-35 Uran gemisavar füzesini fırlatmasının görüntülerini yayınladı.Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), yüksek hızlı sarf edilebilir hava hedefi Abhyas ve süpersonik seyir füzesi BrahMos füzlerini Hint Okyanus'unda test etti. Önceden belirlenen hedeflerin 150 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi. Hindistan'ın gerçekleştirdiği tatbikatın son dönemlerde Çin ile yaşanan gerilime bir mesaj olduğu ifade edildi.