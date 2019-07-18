Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Erbil'deki saldırıya kınama
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Hindistan'dan Erbil'deki saldırıya kınama

1 saat önce

YENİ Hindistan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Hindistan'dan Erbil'deki saldırıya kınama, System.String[]
YENİ Hindistan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, yaptığı açıklamada, "Hindistan, dün Erbil'de yaşanan terör saldırısını kınıyor." ifadesini kullandı.
Şehit olan Türk diplomatın ve saldırının diğer kurbanlarının ailelerine taziyelerini sunan Kumar, "Hindistan, terörün her türlü biçim ve tezahürüne her daim karşı çıkmış ve reddetmiştir. Uluslararası toplumun, sınır ötesi terörizm dahil olmak üzere teröre karşı ortak eylemde bulunması çağrısı yapmaktadır." açıklamasında bulundu.
Irak'ın Erbil kentinde dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Hindistan, Türkiye, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:22 Kaynak: AA
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