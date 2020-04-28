Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı Sivas'ta karantinaya alındı - Son Dakika

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Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı Sivas'ta karantinaya alındı
6 saat önce
HİNDİSTAN'da yaşayan 69 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilerek 14 gün gözlem altında kalacakları yurda yerleştirildi.
HİNDİSTAN'da yaşayan 69 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilerek 14 gün gözlem altında kalacakları yurda yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Hindistan'da yaşayan 69 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürüldü. Türk vatandaşları burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:54 Kaynak: DHA
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