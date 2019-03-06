Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Gts Tepkisi

Hindistan'dan Gts Tepkisi

1 saat önce

ABD'ye bazı ürünlerin ülkeye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarılmanın, Hindistan'ı "asgari ölçüde" etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan'dan Gts Tepkisi, System.String[]
ABD'ye bazı ürünlerin ülkeye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarılmanın, Hindistan'ı "asgari ölçüde" etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan Ticaret Bakanı Anup Wadhawan, Hindu gazetesine verdiği demeçte, "Hindistan'ın GTS'den çıkarılmasının, minimal ve makul etkisi olacak." ifadesini kullandı.

Wadhawan, ayrıca programın ABD ile Hindistan arasında 5,6 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatta sağladığı karın 190 milyon dolar civarında olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye yolladığı mektupta, Hindistan'ın GTS programından çıkarılmasını istediğini dile getirmişti.

Hindistan, programdan son yıllarda en fazla faydalanan ülkelerin başında geliyordu.

Trump, Kongre'ye gönderdiği bir diğer mektupta da gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek Türkiye'yi GTS'den çıkarmak istediğini duyurmuştu.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor. ABD'de 1974'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin 1975'te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güncel
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