Hindistan'dan İngiltere'ye otobüs seferi başlıyor - Son Dakika

Hindistan'da turizm sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket, rotası Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İngiltere'nin başkenti Londra'ya varacak otobüs seferlerini başlatıyor.

Hindistanlı turizmci Tushar ve Sanjay Madan'ın kurduğu Gurgaon Adventure Overland şirket yeni projesi olarak Yeni Delhi'den Londra'ya yolcu seferinin başlatılacağını duyurdu. Daha önce kendi aracı ile 3 yıl içinde 4 kez Yeni Delhi'den Londra'ya kadar yaptıkları yolculukların tecrübelerinden yola çıkan gezginler, bu kez hobilerini ticarete dönüştürüyor. Tarihsel bir bağa sahip olan iki ülke arasında gerçekleşecek bu yolculukta toplam 18 ülke ziyaret edilerek 70 günün sonunda Londra'ya ulaşılması planlanıyor.

Projenin önderliğini yapan turizm acentesinin sahipleri Tushar ve Sanjay Madan konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, Hindistan'dan yola çıkan otobüsün, Myanmar, Tayland, Laos, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'yı ziyaret ederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yolculuğunu tamamlayacağını belirtti. Girişimci gezginler, açıklamalarında, "Her ay bir otobüs yola çıkartılacak. Her seferde 20 yolcu, 2 kaptan ve 2 muavin olmak üzere toplam 24 kişi bulunacak. Belirtilen rota üzerinde vize istenilen 10 ülkenin vize işlemleri de şirket tarafından yapılacak. Otobüs, yolcularını gezdirmek için her ülkede duracak. Varılan ülkelerde yolcularına konaklama ve turist rehberi hizmetleri sağlanacak" diye belirtti.

"Bus to London" isimli otobüs ile Yeni Delhi'den Londra'ya kadar toplam 6 bin 700 kilometrelik yolculuğu tamamlamak isteyen her vatandaş 21 bin dolar ödeyecek. Yolculuğunu Londra'ya varmadan başka bir ülkede tamamlayıp dönmeyi tercih eden yolcular için ise ayrı bir fiyat belirlenecek. Yolcular tur ücretlerini taksit ile ödeyebilecek.

Bu yolculuk yeni değil

Ağustos ayında duyurulan ve kısa süre içinde başlatılacağı belirtilen bu yolculuk Hindistan'dan İngiltere'ye ilk otobüs yolculuğu değil. Yaklaşık 200 yıldır İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'ın Kalküta şehrinden İngiltere'ye 1800'den 1960'lı yıllara kadar otobüsler sürekli yolcu seferi düzenliyordu. Ancak daha önce Kalküta'dan Londra'ya varan yaklaşık 8 bin kilometrelik yolculuk gerçekleşse de, teknolojinin geliştiği bu dönemde böyle bir sefer hem vatandaşları şaşırttı hem de gezmeye doyamayanlar için büyük bir fırsat oldu. - YENİ DELHİ