Hindistan'dan Irak'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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Hindistan'dan Irak'a seyahat uyarısı

6 saat önce

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemelerini istedi.

Hindistan'dan Irak'a seyahat uyarısı, System.String[]

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, yaptığı açıklamada, Hindistan vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bölgedeki son gelişmelere dikkati çeken Kumar, Irak'taki vatandaşlarını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kumar, Bağdat'daki elçilik ve Erbil'deki konsolosluk binalarının faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki iki ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki iki askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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