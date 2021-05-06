Hindistan'dan kahreden görüntü! Korona olan babasına su vermek için çırpınan kızın videosu herkesi ağlattı - Son Dakika

NDTV'nin haberine göre; Vijaywada kentinden köyüne dönen ve Kovid-19 olduğu için köylüler ve ailesi tarafından izole edilen kişinin, yerde yattığı sırada kızının kendisine su vermeye çalıştığı, annenin virüs bulaşacak endişesiyle kızını engellemek için uğraştığı anların görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

GENÇ KIZ HEM AĞLADI HEM DE ANNNESİYLE BOĞUŞTU

Görüntüde babasına su vermek için annesiyle boğuşan kızın haykırarak ağladığı duyuluyor. Olay, salgında vaka sayılarında rekor kıran Hindistan'da yaşanan birçok üzücü vakadan biri olarak nitelendirildi.

KÖYÜN DIŞINDA KALMAYA ZORLANDI

Köyün dışında tarlalara yakın bir kulübede kalmaya zorlanan adamın, durumunun ağırlaşması sonucu yerde uzandığı ifade edildi.

ADAM KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Videoyu çeken köylü, tedavi için hastanelerde yatak olmadığından bu şekilde bakılmak zorunda kalınan adamın kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti.