Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak

29 dakika önce

Hindistan Kurban Bayramı öncesi Keşmir bölgesinde bazı yasakları yeniden yürürlüğe koydu

Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak, System.String[]
Hindistan Kurban Bayramı öncesi Keşmir bölgesinde bazı yasakları yeniden yürürlüğe koydu.

Müslümanların yoğunlukta olduğu Keşmir'in özel statüsünün kaldırmasının ardından bayram sırasında protestoların tekrar artmasından çekinen Yeni Delhi toplanmaların önüne geçmek için bazı bölgelerde sokağa çıkmaya yasağı uyguluyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin istasyonundaki patlama kamerada: 1 ölü, 6 yaralı
İlk Arap eşcinsel Cumhurbaşkanı Adayı Batur: Türkiye, Onur Yürüyüşü'ne izin vermeli Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi! Cinsel tacizden tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hücresinde intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 19:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]