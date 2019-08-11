Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak
29 dakika önce
Hindistan Kurban Bayramı öncesi Keşmir bölgesinde bazı yasakları yeniden yürürlüğe koydu
Hindistan Kurban Bayramı öncesi Keşmir bölgesinde bazı yasakları yeniden yürürlüğe koydu.
Müslümanların yoğunlukta olduğu Keşmir'in özel statüsünün kaldırmasının ardından bayram sırasında protestoların tekrar artmasından çekinen Yeni Delhi toplanmaların önüne geçmek için bazı bölgelerde sokağa çıkmaya yasağı uyguluyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12
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