Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Gucarat Fluorochemicals adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yangının Ranjitnagar sanayi bölgesindeki bağımsız bir tesiste çıktığı ve diğer tesislere sıçramadığı aktarılarak, yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, yerel saatle 10.00'da yangın çıkan tesiste 3 patlamanın meydana geldiği ifade edilerek, patlama seslerinin kilometrelerce öteden duyulduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan bu yılın başlarında Gucarat eyaletindeki zirai kimyasal üreticisi UPL'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi ise yaralanmıştı.