Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı - Son Dakika

Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

19.05.2021 17:06
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle kabus dolu günler geçiren Hindistan'dan ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkeden gelen son bilgilere göre; aileleri tarafından Ganj Nehri'ne bırakılan koronavirüslü insanların cesetlerinin kuşlar ve köpekler tarafından yenmeye başlandığı belirtildi.

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle her gün 4 binin üzerinde insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Hastalığın bir anda dalga dalga yayıldığı ülkeden son gelen görüntüler, yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Buna göre; aileleri olmadığı için Ganj Nehri'ne bırakılan koronalı insan cesetlerinin, köpekler ve kuşlar tarafından yenmeye başlandığı görüldü.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi

GERÇEK ÖLÜM SAYISI DAHA YÜKSEK İDDİASI

Ülkedeki uzmanlar, salgının büyük yıkım yarattığını ve gerçek ölüm sayılarının, açıklanandan çok daha fazla olduğunu bildirdi. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm açıklandı.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi

SADECE HASTANEDE HAYATINI KAYBEDENLERİ KABUL EDİYORLAR

Hindistan'dan gelen görüntülerin nedeni de belli oldu. Buna göre; ülkede tam kapasite çalışan krematoryumlar sadece hastanede hayatını kaybeden Kovid-19 kurbanlarını kabul ettiği ve evsiz kişilerin Ganj Nehri'ne bırakıldığı aktarıldı.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi

BAŞIBOŞ KÖPEKLER YİYOR

Nehre atılan ceset sayısının şimdiden 100'ü geçtiği ve cesetlerin etraftaki başıboş köpekler tarafından yenmeye başlandığı aktarıldı. Yaşanan durumla ilgili en büyük korkunun ise köpeklerin virüs taşıyıcısı konumuna gelmesi. Nitekim hayvanların insanlara korona virüs bulaştırdığı uzmanlar tarafından açıklanmıştı.

Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi
Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı! Hindistan'dan ürküten görüntüler geldi
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Ganj Nehri, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı - Son Dakika Dünya


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