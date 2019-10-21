Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Malezya'nın Keşmir eleştirilerine tepki
Son Dakika Güncel Hindistan'dan Malezya'nın Keşmir eleştirilerine tepki

Hindistan'dan Malezya'nın Keşmir eleştirilerine tepki

17 dakika önce

KUALA Hindistan'da Mumbai merkezli bir meslek örgütü, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Keşmir'deki son duruma ilişkin Hindistan'a yönelttiği eleştiriler üzerine üye iş adamlarına Malezya'dan palm yağı satın almama çağrısında bulundu.

Hindistan'dan Malezya'nın Keşmir eleştirilerine tepki, System.String[]

KUALA Hindistan'da Mumbai merkezli bir meslek örgütü, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Keşmir'deki son duruma ilişkin Hindistan'a yönelttiği eleştiriler üzerine üye iş adamlarına Malezya'dan palm yağı satın almama çağrısında bulundu.

Örgüt adına basına açıklama yapan Atul Chaturvedi, üye iş adamlarına Malezya'dan palm yağı satın almamaları çağrısında bulundu.

Malezya'nın, Hindistan'ın Keşmir politikasını eleştirdiğini ve bu yüzden kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Chaturvedi, "Ulusal dayanışmamızın bir göstergesi olarak Malezya'dan ürün alımlarından bir süreliğine kaçınmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Chaturvedi, Malezya'nın Keşmir konusundaki duruşunun Hindistan hükümeti tarafından da hoş karşılanmadığının altını çizdi.

Dünyanın büyük bitkisel yağ ithalatçısı olan Hindistan, palm yağını Malezya ve Endonezya'dan satın alıyor.

Malezya, geçen yıl Hindistan'da 1,65 milyar dolar palm yağı ihraç etmişti.

Mahathir, eylül sonunda BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Şimdi BM'nin Cammu ve Keşmir'e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala işgal altında." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Malezya Başbakanının değerlendirmeleri Hindistan hükümetinin tepkisini çekmiş, Hindistan Dışişleri Bakanlığı 4 Ekim'de Mahathir'in söz konusu değerlendirmelerini kınamıştı.

Hindistan, Malezya, Mumbai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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