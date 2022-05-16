Hindistan'dan Nepal'de Budizm açılımı - Son Dakika
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Hindistan'dan Nepal'de Budizm açılımı

16.05.2022 16:51
Hindistan'dan Nepal'de Budizm açılımı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal'de Buddha'nın doğum yeri Lumbini'ye ziyarette bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal'de Buddha'nın doğum yeri Lumbini'ye ziyarette bulundu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Modi, Buddha'nın doğum yeri olan güney Nepal'in Terai ovalarında bulunan Lumbini'yi ziyaret etti.

Başbakan Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Buddha Purnima'nın özel gününde Nepal'in harika insanları" arasında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Lumbini'de Nepalli mevkidaşı Sher Bahadur Deuba ile bir araya gelen Modi, Hindistan ve Nepal arasındaki ilişkilerin Himalayalar gibi sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Debua, Başbakan Modi'ye Lumbini'yi ziyaret ettiği için teşekkür ederek, "Özel hac yolculuğunuzun dostluğumuzu ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Modi ve Deuba, görüşmede 6 mutabakat zaptı imzaladı.

Yetkililer, Hindistan ve Nepal'in, 695 megavatlık bir hidroelektrik santrali inşası konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Modi'nin Nepal ziyaretinin amacı

ANI News'in haberine göre, Başbakan Modi'nin ziyaretinin amacı, Budizm'in Himalaya devletiyle olan bağlarını güçlendirmek ve Hindistan'ın gücünü artırmak.

Modi'nin ziyareti, yabancı turistlerin ve Budist hacıların, Buddha'nın dünyevi bedenini geride bırakarak Nirvana'ya ulaştığı Mahaparinirvana Tapınağı bölgesine gitmelerini kolaylaştırmak için Uttar Pradeş'teki Kushinagar Uluslararası Havaalanı'nın açılmasından aylar sonra gerçekleşti.

Havaalanının açılması, Hint hükümetinin Budist turizm rotası oluşturma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. ANI News'in hazırladığı rapora göre, "Bu birinci sınıf altyapı, Budizm'in doğuşu ve en kutsal hac yerlerine ev sahipliği yapan Hindistan'a denizaşırı turistleri çekecek. Böylece ülke, turizm hedeflerine de ulaşabilir."

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan bir yazıda da Başbakan Modi'nin Budizm'i diplomatik ziyaretlerinin bir parçası haline getirdiği belirtiliyor. Yazıda Modi'nin, sık sık Budist mirasından bahsettiği ayrıca Sri Lanka ve Çin gibi uluslararası gezileri sırasında Budist tapınaklarını ziyaret etmek için bir gün ayırdığına işaret ediliyor.

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Kaynak: AA

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