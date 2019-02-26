Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Pakistan'a Hava Saldırısı

Hindistan'dan Pakistan'a Hava Saldırısı

18 dakika önce

Hindistan, bu sabah Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve 'terör kamplarını' vurulduğunu açıkladı.

Hindistan'dan Pakistan'a Hava Saldırısı, System.String[]
Hindistan, bu sabah Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve 'terör kamplarını' vurulduğunu açıkladı. Saldırıyı doğrulayan Pakistan tarafı ise, saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrinde saldırı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları 14 Şubat'ta gerçekleşen saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini öne sürmüştü. Bugün Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat, sosyal medya hesabından, Hint Hava Kuvvetlerinin, Pakistan'ın Muzzaffarabad bölgesine operasyon yaptığını duyurdu. Bakan Shekhawat, uçakların salı erken saatlerde sınırı geçerek terör kamplarını vurduğunu ileri sürdü.

"ZAYİAT YOK"

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Muzzaffarabad bölgesine yapılan hava saldırısında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu. Hindistan uçaklarının, sınırı yaklaşık 5 kilometre geçtiğini kaydeden Ghafoor, Pakistan Hava Kuvvetlerinin hızlıca Hindistan uçaklarını kovalayarak sınırın ötesine geri gönderdiğini duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

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