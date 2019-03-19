Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Pakistan'a Karşı Güç Gösterisi

Hindistan'dan Pakistan'a Karşı Güç Gösterisi

1 saat önce

Hindistan 'en büyük savaş oyunu' olarak adlandırılan TROPEX 2019 çerçevesinde, donanma, denizaltı, uçak ve savaş gemilerini Kuzey Arap denizinde bulunduruyor.

Hindistan'dan Pakistan'a Karşı Güç Gösterisi, System.String[]
Hindistan 'en büyük savaş oyunu' olarak adlandırılan TROPEX 2019 çerçevesinde, donanma, denizaltı, uçak ve savaş gemilerini Kuzey Arap denizinde bulunduruyor.

Hindistan ordusunun açıklamasına göre savaş gemilerinin, Pakistan donanması tarafından yaşanacak olası bir talihsizliğin önüne geçmek, engellemek ve üstesinden gelmek için mevzilendiği ifade edildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, toplam 60 savaş gemisi ve aynı sayıdaki uçak, ocak ve mart ayları arasında kullanılmaya hazır hale getirildi. Ancak raporlara göre Pakistan ile şubat sonunda yaşanan kriz sonucu bu hazırlık gerçek zamanlı bir operasyona dönüştürüldü.

Diğer yandan habere göre Hindistan yönetimi TROPEX 2019 ile ilgili herhangi bir savaş propagandası yapılarak Pakistan ile potansiyeli gerilimi artırmamak için kamuya bilgi verilmemesi talimatı aldı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:52 Kaynak: DHA

Pakistan, Hindistan, Dünya
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