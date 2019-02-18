Hindistan'dan Pakistanlı Oyunculara Bollywood Yasağı

Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasakladı.

Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasakladı.



AICWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırı kınanırken, tüm sinema sektörü çalışanlarının terör karşısında Hindistan'ın yanında olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Pakistanlı oyuncuların Hint film endüstrisinde yasaklandığını resmen duyuruyoruz. Eğer hala Pakistanlı oyuncularla çalışacak şirketler varsa onlara da yasaklar getirilecek." ifadelerine yer verildi.



Hint sinema sektöründen bir diğer tepki de ünlü oyuncu Ajay Devgn'dan geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Devgn, "Son yaşanan olaylar ışığında Total Dhamaal film ekibi olarak, filmi Pakistan'da vizyona sokmama kararı aldık." açıklamasını yaptı.



Keşmir gerilimi



Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.



Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.



Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

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