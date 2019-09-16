Hindistan'dan Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama

Hindistan, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıları kınadı.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, yaptığı açıklamada, "14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'daki petrol işleme tesisi ve petrol sahasını hedef alan saldırıları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın terörün her türlüsüne karşı çıkma konusundaki kararlılığını yinelediğini hatırlatan Kumar, ülkesinin, Suudi Arabistan'daki SİHA saldırılarını kınadığını kaydetti.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün yaptığı açıklamada Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.