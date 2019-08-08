Hindistan'dan UNRWA'ya 5 milyon dolarlık bağış

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Hindistan'ın kuruma 5 milyon dolar değerinde bağışta bulunduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Hindistan'ın kuruma 5 milyon dolar değerinde bağışta bulunduğunu açıkladı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan hükümetinin UNRWA'ya 5 milyon dolar bağış yaptığı ve bu meblağın, eğitim, sağlık, gıda ve sosyal hizmetler için kullanılacağı belirtildi.

Hindistan'ın UNRWA'ya yıllık bağışlarını artırmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 2017 yılında 1,25 milyon dolar olan bağış miktarını, 2018 ve 2019 yıllarında 5 milyon dolar olarak ödediği bilgisi paylaşıldı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre de UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu

Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat

Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti