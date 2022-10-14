ABD, Rusya , Çin, Fransa ve İngiltere'nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6'ıncı ülke oldu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Önceden belirlenmiş bir menzilde test edilen füze, Bengal Körfezi'ndeki hedefi tam isabetle vurdu. Silah sisteminin tüm operasyonel ve teknolojik parametreleri doğrulandı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika

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