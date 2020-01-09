Hindistan diplomatik izolasyonla karşı karşıya - Son Dakika
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Hindistan diplomatik izolasyonla karşı karşıya

6 saat önce

YENİ Eski Hindistan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Shiv Shankar Menon, Hint hükümetinin son eylemleri nedeniyle uluslararası sahada diplomatik izolasyonla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Hindistan diplomatik izolasyonla karşı karşıya, System.String[]

YENİ Eski Hindistan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Shiv Shankar Menon, Hint hükümetinin son eylemleri nedeniyle uluslararası sahada diplomatik izolasyonla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Başkent Yeni Delhi'de Anayasal Davranış Grubu ve Sevgi Kervanı tarafından düzenlenen açık oturumda gazetecilere konuşan Menon, hükümetin son eylemlerini değerlendirdi.

Menon, hükümet tarafından kabul edilen yeni vatandaşlık yasasının uluslararası sonuçlarına dikkati çekerek, "sağcı" Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümetin tartışmalı kararları nedeniyle dünyanın Hindistan'a karşı tutumunun önemli ölçüde değiştiğini ve ülkenin diplomatik izolasyonla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Modi hükümetinin, ülkede yaşayan milyonlarca Müslüman için "ayrımcı olduğuna inanılan" yeni vatandaşlık yasası gibi eylemlerine atıfta bulunan Menon, yönetimin bu tür adımlarla, ülkenin rakiplerine Hindistan'a saldırmak için gerekçeler hediye ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Menon, vatandaşlık yasasındaki değişikliği "bölücü" olarak nitelendirerek, "Gerçek şu ki bugün bölücü bir şeyimiz var. Azınlıkların kendilerini tehdit altında hissettikleri sokaklarda protestolar var." dedi.

Yasadaki değişikliğe ilişkin adımın, küresel sonuçlarından ayrı olarak Hindistan'ın geleceğiyle ilgili endişeleri de artırdığını ifade eden Menon, bunun komşu ülkelerle de ilişkileri etkileyeceğini söyledi.

Menon, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'ın yasadan mutluluk duymadıklarının altını çizerek, bu ülkelerin konuyla ilgili çekincelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Yasadaki değişikliğe tekrar bakılması gerektiğinin altını çizen Menon, "Hindistan'daki durumdan ötürü dünyadan çok fazla olumsuz baskı alıyoruz. Son zamanlarda Hindistan'ın yurt dışındaki medyada çok fazla eleştirildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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