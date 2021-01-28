Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çin ile sınır geriliminin dönüm noktasına geldiğini söyledi - Son Dakika

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çin ile sınır geriliminin dönüm noktasına geldiğini söyledi

28.01.2021 16:07
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çin ile sınır geriliminin dönüm noktasına geldiğini söyledi, System.String[]

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile yaşanan tartışmalı dağlık sınır bölgelerinde aylardır süren gerginlik nedeniyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinden zarar görecek bir dönüm noktasına geldiğini bildirdi.

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile yaşanan tartışmalı dağlık sınır bölgelerinde aylardır süren gerginlik nedeniyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinden zarar görecek bir dönüm noktasına geldiğini bildirdi.

Bakan Jaishankar, Hindistan-Çin ilişkilerinin tartışıldığı bir konferansta, iki ülke arasındaki tartışmalı dağlık sınır bölgelerinde aylardır süren gerginlik ile ilgili açıklama yaptı.

Bölgede oluşan gerilimin, iki ülke arasındaki ilişkileri derinden zarar verecek bir dönüm noktasına getirdiğine dikkati çeken Jaishankar, "Sınır bölgelerindeki barış ve huzur, diğer alanlardaki ilişkilerin gelişmesinin temelini oluşturur. Eğer burada huzursuz olunursa, kaçınılmaz olarak ilişkilerin geri kalanı da öyle olacaktır. Yapılan seçimlerin yalnızca iki ülke için değil, tüm dünya için derin yansımaları olacak." ifadelerini kullandı.

Jaishankar, onlarca yıldır karşılıklı ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sonucu, Çin ile Hindistan'ın ticari ortak olduğunu söyledi.

Çin'in, sınır bölgelerine asker yığmasının nedenleri konusunda tutarlı bir açıklama yapmadığını kaydeden Jaisankar, "Askeri kuvvetlerimizin uygun şekilde yanıt vermesi ve çok zorlu koşullarda kendi pozisyonlarını koruması ise farklı bir konu" dedi.

Çin ve Hint askerleri, geçen hafta sınır bölgesinde bir kez daha çatışmaya girmişti.

Hint basınında yer alan haberlerde, askerlerin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirilmişti.

Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında da sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çin ile sınır geriliminin dönüm noktasına geldiğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti Youtuber Fariz'in duygu sömürüsüne alet ettiği çocuk konuştu! O paralar da sahteymiş İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı
Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı         
16:32
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Ölü zannedilen kadın, cenaze yakma odasında kızının dikkati sayesinde kurtuldu Ölü zannedilen kadın, cenaze yakma odasında kızının dikkati sayesinde kurtuldu         
15:00
Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı         
14:44
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı         
14:08
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 16:49:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çin ile sınır geriliminin dönüm noktasına geldiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei