Hindistan Donanması Pakistan'a Değil Çin'e Mesaj Gönderiyor'

Hindistan donanmasının Kuzey Arabistan denizindeki varlığının Pakistan'a değil; Çin'e karşı olduğu iddia edildi.

Hindistan donanmasının Kuzey Arabistan denizindeki varlığının Pakistan'a değil; Çin'e karşı olduğu iddia edildi.



Russia Today haber kanalı analistlere dayandırdığı haberinde, Kuzey Arabistan denizinde uçak gemileri ile nükleer denizaltılarını konuşlandıran Hindistan'ın Pakistan'a değil; aksine Çin'e mesaj gönderdiğini yazdı.



Habere göre analistler, Çin'in Pakistan'ı Hindistan'a karşı baskı altında tutmak için kullandığını belirtti.



Haber kanalına konuşan Hindistanlı eski Pakistan büyükelçisi Gopalaswami Parthasarathy, Hindistan'ın, Pakistan'dan daha çok Çin hakkında endişeli olduğunu ve Çin'in Hint Okyanusu'ndaki Hindistan varlığına nüfus etmek istediğini söyledi.



Eski Hindistanlı Büyükelçi, Pakistan'ın ülkesini endişeye düşürmediğini belirterek "Pakistan'ı istediğimiz gibi idare edebiliriz" diye konuştu.



Hafta başında Hindistan donanması aralarında nükleer güçle donanmış denizaltılarını ve uçak gemilerini Pakistan sınırındaki sulara demirlemişti.



Bu gelişme ile ilgili konuşan Hindistan Savunma Bakanı, bu hareketin Pakistan tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir kazayı önlemek, korumak ve savunmak için olduğu açıklamasını yapmıştı. - Yağcı

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Banyo Yaptığı Sırada Elindeki Telefonu Suya Düşüren Kız Çocuğu, Feci Şekilde Can Verdi

Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti

Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı