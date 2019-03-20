Son Dakika Haberleri: Hindistan Donanması Pakistan'a Değil Çin'e Mesaj Gönderiyor'

Hindistan Donanması Pakistan'a Değil Çin'e Mesaj Gönderiyor'

33 dakika önce

Hindistan donanmasının Kuzey Arabistan denizindeki varlığının Pakistan'a değil; Çin'e karşı olduğu iddia edildi.

Hindistan Donanması Pakistan'a Değil Çin'e Mesaj Gönderiyor', System.String[]
Hindistan donanmasının Kuzey Arabistan denizindeki varlığının Pakistan'a değil; Çin'e karşı olduğu iddia edildi.

Russia Today haber kanalı analistlere dayandırdığı haberinde, Kuzey Arabistan denizinde uçak gemileri ile nükleer denizaltılarını konuşlandıran Hindistan'ın Pakistan'a değil; aksine Çin'e mesaj gönderdiğini yazdı.

Habere göre analistler, Çin'in Pakistan'ı Hindistan'a karşı baskı altında tutmak için kullandığını belirtti.

Haber kanalına konuşan Hindistanlı eski Pakistan büyükelçisi Gopalaswami Parthasarathy, Hindistan'ın, Pakistan'dan daha çok Çin hakkında endişeli olduğunu ve Çin'in Hint Okyanusu'ndaki Hindistan varlığına nüfus etmek istediğini söyledi.

Eski Hindistanlı Büyükelçi, Pakistan'ın ülkesini endişeye düşürmediğini belirterek "Pakistan'ı istediğimiz gibi idare edebiliriz" diye konuştu.

Hafta başında Hindistan donanması aralarında nükleer güçle donanmış denizaltılarını ve uçak gemilerini Pakistan sınırındaki sulara demirlemişti.

Bu gelişme ile ilgili konuşan Hindistan Savunma Bakanı, bu hareketin Pakistan tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir kazayı önlemek, korumak ve savunmak için olduğu açıklamasını yapmıştı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Dünya
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