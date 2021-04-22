Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti - Son Dakika
BBC

Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti

22.04.2021 22:12
Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti, System.String[]

Hindistan, dünyadaki günlük en yüksek koronavirüs vakasını kaydederek bir rekor kırdı.

Hindistan, dünyadaki günlük en yüksek koronavirüs vakasını kaydederek bir rekor kırdı.

Son 24 saat içinde ülkede 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

Can kaybı ise 2 bin 104 olarak açıklandı; bu da ülkede yaşanan en yüksek günlük ölüm sayısı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 16 milyona yaklaştı, bu ABD'den sonra dünyada koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada gelmesi demek.

Hindistan sağlık sistemi, ikinci koronavirüs dalgasıyla mücadele etmekte zorlanıyor.

Reuters haber ajansına göre aileler cenazelerini düzenlemek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Oksijen krizi yüzünden ölenler oldu

Büyük şehirlerde kalabalıklar yer olmadığı için hastaneler dışında toplanıyor; diğer yandan kimi hastaların oksijen sırası beklerken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hükümetin baş bakan yardımcılarından Manish Sisodia, perşembe günü yaptığı açıklamada kimi hastanelerde oksijen tedariğinin tamamen bittiğini belirtti.

Başka hastanelerde de oksijen tedariğininçok azaldığı aktarılıyor.

Hint siyasetçi Saurabh Bharadwaj, attığı tweetinde eğer bu konuda insanlar bir araya gelip yardım elini uzatmazsa, "hastaların, suya muhtaç balıklar gibi hayatını kaybedeceğini" kaleme aldı.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Yüksek Mahkeme, çarşamba günü yaptığı açıklamada oksijen krizinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek bu konuda neler yapıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, krizin sona ermesi için perşembe günü düzenlediği toplantıda yetkililerden daha fazla oksijen üretilebilmesi için yöntemler geliştirmelerini istedi.

Aşılama kampanyası da yavaşladı

Ülkede geçen yılki gibi ulusal bir sokağa çıkma kısıtlaması henüz ilan edilmedi, kısıtlamalar konusunda eyaletler karar alıyor.

Hindistan'da artan vakalar yüzünden kimi ülkeler seyahat kısıtlamasına gitti.

Lancet Covid-19 Komisyonu tarafından yapılan bir modelleme çalışması kontrol altına alınmazsa haziran ayı başında Hindistan'da her gün 2.300 kişinin ölebileceğini ortaya koyuyor.

Sosyal medya paylaşımlarında Covid cenazeleri, kalabalık mezarlıklar, yaslı yakınların isyanı, hastanelere hasta taşıyan ambulansların oluşturduğu kuyruklar, ölülerin sığmadığı morglar ve hastane koridorlarına taşan ve kimi zaman iki hastanın birden yatırıldığı yatakların videoları var.

İnsanlar, yatak, ilaç, test, oksijen ve en temel ilaçları bulabilmek için yardım çağrıları yapıyor.

İlaçlar karaborsaya düşmüş, testlerin sonucunu almak için günlerce beklemek gerekiyor.

Hindistan'da yürütülen devasa aşılama kampanyası da salgının bu hızlı yaygınlaşmasından etkilendi.

Haftada 100 milyon doz aşılamaya kadar çıkılmışken geçen hafta aşı sıkıntısı baş gösterdi.

Şu ana kadar ülkede 130 milyon doz aşı uygulandı.

Hindistan'da vakaların bu kadar çok artmasının arkasında salgının kontrol altına alınmasının ardından yüz binlerce kişinin katıldığı Hindu festivalinin ve seçimlerin düzenlenmesi var.

Ülkede görülen mutasyonların da virüsün yayılmasında rol oynadığı düşünülüyor.

Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Reuters, India, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın         
01:26
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı         
19:29
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 05:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei