Hindistan: Düşen askeri uçaktan kurtulan yok
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Hindistan Hava Kuvvetleri, 3 Haziran'da radardan kaybolan ve 2 gün önce yeri tespit edilen uçağın enkazına ekiplerin ulaştığını; uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:45 Kaynak: DHA
Hava Kuvvetleri, 3 Haziran'da radardan kaybolan ve 2 gün önce yeri tespit edilen uçağın enkazına ekiplerin ulaştığını; uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağından en son, 3 Haziran'da Çin sınırına yakın bir bölgeden sinyal alınmış; ardından uçak radardan kaybolmuştu.
Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından, Arunachal Pradesh eyaletinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabasına gitmek üzere 5 yolcu ve 8 mürettebatıyla kalkan uçak günlerce aranmıştı.
Havadan yapılan aramalar sonucu 2 gün önce uçağın enkazının, Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Siang bölgesinde olduğu tespit edilmişti.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden bugün yapılan açıklamada 8 kişilik arama timinin enkaza ulaştığı; uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi.
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