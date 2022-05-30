Hindistan, En Büyük Altın Rezervlerinin Arama Çalışmalarına İzin Verecek - Son Dakika
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Hindistan, En Büyük Altın Rezervlerinin Arama Çalışmalarına İzin Verecek

30.05.2022 12:51
Hindistan, En Büyük Altın Rezervlerinin Arama Çalışmalarına İzin Verecek

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaleti yerel hükümetinden bir yetkili Pazar günü yaptığı açıklamada, yerel hükümetin altın rezervine yönelik arama çalışmalarına izin verme kararı aldığını duyurdu.

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaleti yerel hükümetinden bir yetkili Pazar günü yaptığı açıklamada, yerel hükümetin altın rezervine yönelik arama çalışmalarına izin verme kararı aldığını duyurdu. Altın rezervlerinin Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın yaklaşık 170 kilometre güneydoğusundaki Jamui bölgesinde olduğu söyleniyor. Söz konusu rezervlerin, ülkedeki en büyük rezervler olduğuna inanılıyor. Bihar hükümetinin üst düzey yetkilisi Harjot Kaur Bamhrah gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eyaletin madencilik ve jeoloji departmanı, Hindistan Jeolojik Araştırma Kurumu (GSI) ve Ulusal Maden Geliştirme Şirketi de dahil olmak üzere arama çalışmalarıyla ilgili kurumlarla Jamui'deki altın rezervlerinden yararlanma konusunda istişarelerde bulunuyor" dedi.

Bamhrah, "İstişare süreci, Jamui bölgesinde Karmatia, Jhajha ve Sono gibi yerlerde altın olduğunu gösteren GSI bulgularının analizinden sonra başladı" diye konuştu. Bamhrah, yerel hükümetin bir ay içinde G3 (ön) aşama arama çalışmaları için merkezi bir kurum ya da kurumlarla bir mutabakat zaptı imzalanmasının olası olduğunu dile getirdi. Geçen yıl Federal Madencilik Bakanı Pralhad Joshi, Hindistan parlamentosunda yaptığı açıklamada, ülkedeki altın rezervlerinin en büyük payının Bihar'da olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Xinhua

Pazar, Mayıs, India, Altın, Güncel, Son Dakika

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